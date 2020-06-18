Создано миниатюрное устройство для смартфона, определяющее "паленый" алкоголь
Работает устройство достаточно просто — оно помещается на стакан после того, как напиток разлит. Далее происходит процедура извлечения из стекла воздуха, содержащего испаренный метанол и этанол. Практически сразу же после этого устройство отправляет полученные данные в установленное на смартфоне приложение — именно оно и показывает пользователю информацию об уровне метанола и этанола в напитке. Помимо этого, приложение также отображает предупреждение в случае, если напиток содержит превышающее порог количество вещества.
Стоит отметить, что чаще всего отравление метанолом — бесцветным, токсичным, летучим легковоспламеняющимся жидким спиртом — происходит при употреблении “паленого” алкоголя, так как именно с помощью использования метанола производители пытаются удешевить производство напитка.