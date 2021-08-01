Создано новое лекарство от COVID-19 в виде аэрозоля для носа

Наука и технологии
Сегодня в 18:54
Создано новое лекарство от COVID-19 в виде аэрозоля для носаИ его уже производят
Эстонские учёные разработали назальный спрей, который защищает от всех известных штаммов COVID-19. Портал Rus.postimees отмечает, что спрей уже производится в Эстонии.
По словам директора фирмы-производителя, исследовательская группа компании регулярно проводит мониторинг изменений в вирусе, обновляет и тестирует препарат. Это позволяет адекватно противодействовать даже тем штаммам, которые еще не имеют широкого распространения.
Также отмечается, что спрей не является лекарством, но утверждён как средство защиты от коронавируса.