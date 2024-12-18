Создано новое устройство с тактильной обратной связью для VR

В отличие от громоздких экзоскелетов, которые использовались ранее для создания давления на кожу, Haptiknit представляет собой легкий и удобный текстиль, вшитый с наполненными воздухом активационными элементами. Система давления внутри рукава не только передает более точные ощущения, но и делает взаимодействие с устройством более комфортным и долговечным.

Исследователи использовали специальное текстильное полотно, которое сочетает в себе жесткие и гибкие участки для надежного удержания пневматических элементов на коже. Эксперименты с участием 32 пользователей показали, что устройство эффективно передает давление, помогая людям точно ощущать местоположение прикосновений.

Haptiknit дает пользователю возможность воспринимать более естественные и приятные ощущения, чем традиционные вибрационные устройства. В перспективе такие устройства могут быть использованы для виртуальных миров, военных коммуникаций и помощи в реабилитации.