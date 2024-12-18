Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 23:59
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Создано новое устройство с тактильной обратной связью для VR

Гибкий и комфортный рукав Haptiknit
Ученые Стэнфордского университета разработали новое устройство, способное обеспечивать тактильную обратную связь с использованием давления. Новый рукав Haptiknit предоставляет более реалистичные ощущения, чем традиционные вибрационные устройства, и открывает новые возможности для применения в виртуальной реальности (VR), реабилитации и бесшумной коммуникации.
Создано новое устройство с тактильной обратной связью для VR

© Susan Williams, MIT Self-Assembly Lab

В отличие от громоздких экзоскелетов, которые использовались ранее для создания давления на кожу, Haptiknit представляет собой легкий и удобный текстиль, вшитый с наполненными воздухом активационными элементами. Система давления внутри рукава не только передает более точные ощущения, но и делает взаимодействие с устройством более комфортным и долговечным.

Исследователи использовали специальное текстильное полотно, которое сочетает в себе жесткие и гибкие участки для надежного удержания пневматических элементов на коже. Эксперименты с участием 32 пользователей показали, что устройство эффективно передает давление, помогая людям точно ощущать местоположение прикосновений.

Haptiknit дает пользователю возможность воспринимать более естественные и приятные ощущения, чем традиционные вибрационные устройства. В перспективе такие устройства могут быть использованы для виртуальных миров, военных коммуникаций и помощи в реабилитации.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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