Создано одно универсальное средство от всех видов COVID-19

Молекулу назвали longHR2_42 — она представляет собой модифицированный пептид HR2, который блокирует образование шестиспирального пучка белка, препятствующего слиянию вирусной мембраны с клеточной мембраной.

Сама молекула нацелена на ту часть вируса, которая почти не меняется в процессе эволюции, что делает её эффективной против различных штаммов SARS-CoV-2, включая вариант Омикрон.

На данный момент учёные заняты испытаниями препарата на мышах, заражённых COVID-19. Исследователи предполагают, что его можно вводить путем ингаляции, что позволит ему проникать в дыхательные пути на ранних стадиях инфекции. В свою очередь, это предотвратит тяжёлые респираторные симптомы.