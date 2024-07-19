Создано освещение для борьбы с джетлагом во время полета

Разработка, основанная на более чем 150 часах тестирования в Airbus Customer Definition Center в Гамбурге, включает симуляции закатов и рассветов. Ученые из Университета Сиднея, Qantas, Airbus и Caon Design Studio создали и протестировали сотни вариантов освещения в макете салона Airbus A350.

Управление освещением во время полета помогает пассажирам адаптироваться к времени назначения и уменьшить джетлаг. Новое освещение будет включать 12 уникальных сценариев, таких как «Awake» с насыщенным голубым светом для бодрствования, «Sunset» для расслабления перед сном и «Sunrise», имитирующий австралийский рассвет.

Эти сценарии были разработаны для оптимизации циркадных эффектов света и улучшения комфорта пассажиров. Новый подход будет применяться на рейсах, связывающих восточное побережье Австралии с Лондоном и Нью-Йорком, что поможет пассажирам чувствовать себя лучше во время длительных перелетов.