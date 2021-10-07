Создано первое в мире экологически чистое кладбище

Особенность кладбища в том, что хоронить людей в них можно только если это не вредит экологии. В частности, гробы должны быть полностью биоразлагаемыми, а могила не иметь надгробий. Кроме того, на территории кладбища запрещены мощеные дорожки и нет границ между могилами. Для удобства есть указатели и скамейки, выполненные из дерева. Также на уникальном кладбище был внедрен необычный способ почтения памяти умершего — можно повесить скворечник с его именем на одном из выращенных рядом вишневых деревьев.

Что интересно, места на этом кладбище не продаются — их можно лишь взять в аренду на 25 лет. Создатели посчитали, что этого времени достаточно для того, чтобы тело полностью “растворилось” в природе.