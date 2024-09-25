Создано ПО для оценки радиационных угроз в экстренных ситуациях

QUIC-DEPDOSE объединяет модели атмосферного распространения загрязняющих веществ и расчета дозы радиации, позволяя точно вычислять дозы облучения отдельных людей в зависимости от вдыхания радионуклидов. Программа может запуститься всего за несколько минут на обычном ноутбуке. По словам ученых, неожиданные радиологические выбросы представляют угрозу для здоровья человека и стабильности общества.

QUIC-DEPDOSE учитывает рельеф местности, городские ландшафты и предоставляет индивидуальные данные о дозах радиации, исходя из возраста и пола людей. Это позволяет принимать обоснованные решения о эвакуации и обеспечении безопасности граждан и спасателей в случае радиационных инцидентов.