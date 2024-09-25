Создано ПО для оценки радиационных угроз в экстренных ситуациях

Опубликовано 25 сентября 2024, 05:151 мин.
Создано ПО для оценки радиационных угроз в экстренных ситуацияхQUIC-DEPDOSE
Лаборатория Лос-Аламоса (США) разработала новое программное обеспечение (ПО) QUIC-DEPDOSE, которое предоставляет точную и оперативную информацию после неожиданных выбросов радиации. Этот инструмент предназначен для помощи экстренным службам, политикам и медицинским работникам в быстрой и эффективной реакции на такие инциденты.
© Ferra.ru
QUIC-DEPDOSE объединяет модели атмосферного распространения загрязняющих веществ и расчета дозы радиации, позволяя точно вычислять дозы облучения отдельных людей в зависимости от вдыхания радионуклидов. Программа может запуститься всего за несколько минут на обычном ноутбуке. По словам ученых, неожиданные радиологические выбросы представляют угрозу для здоровья человека и стабильности общества.
QUIC-DEPDOSE учитывает рельеф местности, городские ландшафты и предоставляет индивидуальные данные о дозах радиации, исходя из возраста и пола людей. Это позволяет принимать обоснованные решения о эвакуации и обеспечении безопасности граждан и спасателей в случае радиационных инцидентов.