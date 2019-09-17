Ferra

Создано приложение для отмены подписок после бесплатного пробного периода

Чаще всего его используют для отмены подписки на порно и онлайн-сериалы
В последнее время все больше сервисов и приложений переходят на подписочную систему. Но как быть, если подобных подписок много и уследить за ними — это отдельная проблема? А если пользователь оформил пробную бесплатную подписку и забыл о ней, в результате чего через какое-то время заметил в выписке своей банковской карты нежелательные траты? К счастью, решением данного вопроса занялся британский программист, создавший приложение для iOS-устройств, которое отменяет подписки после бесплатного пробного периода.

Новое приложение называется Do Not Pay (“Не плати”) и ее основная функция — отменять платные подписки после истечения бесплатного триала. Разработал его Джошуа Браудер, который рассказал, что неназванный крупный банк поддерживает его начинание. Благодаря этому пользователи, использующие Do Not Pay, получают виртуальную дебетовую или кредитную карту, которая не будет привязана к их основному банковскому счету, что в свою очередь освобождает их от лишней головной боли.

По словам разработчика, на данный момент приложение в основном используется для отмены подписки на порно и пробного периода премиум-аккаунта на Netflix.

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