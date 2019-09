Создано приложение для отмены подписок после бесплатного пробного периода

Новое приложение называется Do Not Pay (“Не плати”) и ее основная функция — отменять платные подписки после истечения бесплатного триала. Разработал его Джошуа Браудер, который рассказал, что неназванный крупный банк поддерживает его начинание. Благодаря этому пользователи, использующие Do Not Pay, получают виртуальную дебетовую или кредитную карту, которая не будет привязана к их основному банковскому счету, что в свою очередь освобождает их от лишней головной боли.

По словам разработчика, на данный момент приложение в основном используется для отмены подписки на порно и пробного периода премиум-аккаунта на Netflix.