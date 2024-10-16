Наука и технологии
Опубликовано 16 октября 2024, 22:08
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Создано приложение для захвата движений всего тела с помощью смартфона

MobilePoser открывает новые возможности в играх и медицине
Инженеры Северо-Западного университета разработали систему захвата движений всего тела, которая не требует специализированного оборудования. Новый инструмент под названием MobilePoser использует датчики, встроенные в смартфоны, умные часы и беспроводные наушники. Благодаря сочетанию данных с датчиков, машинного обучения и физики, MobilePoser в реальном времени точно отслеживает позы и перемещения человека.
Создано приложение для захвата движений всего тела с помощью смартфона

© Ferra.ru

MobilePoser достигает высокой точности благодаря продвинутым алгоритмам, открывая новые возможности в играх, фитнесе и навигации без необходимости в дорогом оборудовании, рассказали разработчики.

Текущие системы захвата движений, такие как Microsoft Kinect, требуют стационарных камер и дорогостоящих костюмов, что делает их непрактичными для мобильного использования. MobilePoser использует инерциальные измерительные устройства (IMU), которые находятся в большинстве современных мобильных устройств. Алгоритмы машинного обучения улучшают точность захвата движений, учитывая физические ограничения тела.

MobilePoser может не только улучшить разработки игр, но и помочь врачам анализировать подвижность и походку пациентов. Приложение станет доступным для iPhone, AirPods и Apple Watch, что позволит ему стать более проактивным помощником в повседневной жизни.

Создано приложение для захвата движений всего тела с помощью смартфона

© Karan Ahuja/Northwestern University