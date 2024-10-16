Создано приложение для захвата движений всего тела с помощью смартфона

MobilePoser достигает высокой точности благодаря продвинутым алгоритмам, открывая новые возможности в играх, фитнесе и навигации без необходимости в дорогом оборудовании, рассказали разработчики.

Текущие системы захвата движений, такие как Microsoft Kinect, требуют стационарных камер и дорогостоящих костюмов, что делает их непрактичными для мобильного использования. MobilePoser использует инерциальные измерительные устройства (IMU), которые находятся в большинстве современных мобильных устройств. Алгоритмы машинного обучения улучшают точность захвата движений, учитывая физические ограничения тела.

MobilePoser может не только улучшить разработки игр, но и помочь врачам анализировать подвижность и походку пациентов. Приложение станет доступным для iPhone, AirPods и Apple Watch, что позволит ему стать более проактивным помощником в повседневной жизни.