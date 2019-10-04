Создано приложение, определяющее рак по фото

Последнее тестирование приложения выявило симптомы рака сетчатки у 16 детей из 20 за год до того, как это было обнаружено врачами. Приложение является абсолютно бесплатным и доступно для скачивания на iOS и Android. White Eye Detector хоть и не может поставить точный диагноз, но может обнаружить белые глаза, которые стоит проверить у специалистов.