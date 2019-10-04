Создано приложение, определяющее рак по фото
Приложение под названием White Eye Detector было обучено на основе 53 тысяч фотографий 40 детей, половина из которых страдали заболеваниями глаз. Отмечается, что красное пятно на глазах является признаком отсутствия болезней, тогда как белые глаза могут расцениваться как рак сетчатки, ретинопатия, катаракта, а также болезнь Коатса. В первую очередь приложение разработано для детей, поскольку ретинобластома редкое для взрослых людей явление.
Последнее тестирование приложения выявило симптомы рака сетчатки у 16 детей из 20 за год до того, как это было обнаружено врачами. Приложение является абсолютно бесплатным и доступно для скачивания на iOS и Android. White Eye Detector хоть и не может поставить точный диагноз, но может обнаружить белые глаза, которые стоит проверить у специалистов.