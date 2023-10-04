Создано топливо, поджигаемое не огнём, а электричеством

Это топливо не реагирует на открытое пламя, что делает его безопасным для хранения и транспортировки.

Основой нового топлива является ионная жидкость, похожая на поваренную соль, но с более низкой температурой плавления и органическим составом.

Учёные изменили формулу этой жидкости, заменив хлор на перхлорат. В результате экспериментов было установлено, что жидкость не воспламеняется от пламени, но при подаче напряжения загорается.

Юцзе Ван, один из авторов исследования, отметил, что при добавлении большего напряжения к жидкости пламя становится ярче и мощнее.

Всё это может быть использовано для регулирования мощности горения в двигателях. Теоретически, новое топливо можно применить в любом транспортном средстве.