Создано устройство для имитации ощущения прикосновения

Технология, получившая название BAMH, обеспечивает реалистичную обратную связь, позволяя более естественно воспроизводить тактильные ощущения. Это поможет лучше понять сложность восприятия прикосновения и имеет широкий спектр потенциальных применений.

Один из ключевых аспектов применения BAMH — улучшение диагностики утраты чувствительности. Система сможет автоматизировать процесс, освободив время врачей и предоставив более точные данные для диагностики. Также рассматривается использование технологии для улучшения роботизированных операций, возвращая хирургу тактильные ощущения, утраченные при использовании роботов.

В будущем планируются клинические испытания, чтобы проверить эффективность новых возможностей технологии в реальных условиях.