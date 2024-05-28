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Наука и технологии
Опубликовано 28 мая 2024, 23:09
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Создано устройство для мониторинга здоровья через пот

Оно не требует физическую активность
Ученые из Корейского института науки и технологий (KIST) и Северо-Западного университета анонсировали разработку устройства для мониторинга состояния здоровья через пот, которое не требует физической активности. В отличие от предыдущих методов, это устройство стимулирует потовые железы через кожу.
Создано устройство для мониторинга здоровья через пот

© Ferra.ru

Исследовательская группа разработала гибкое устройство, способное доставлять лекарственные препараты в потовые железы, применяя ток к гидрогелю, содержащему лекарства. Собранный под воздействием лекарств пот анализируется на наличие биомаркеров, что упрощает диагностику и повышает точность.

Устройство, прикрепленное к детям с цистическим фиброзом, показало высокую точность в определении концентрации хлоридов в поте, сопоставимую с традиционными методами анализа. Кроме того, стабильность устройства на коже подтверждена измерением температуры и pH-значений.

Это новое устройство способствует расширению диагностики заболеваний на основе пота и может быть использовано для доставки лекарственных препаратов в локализованные области, такие как заболевания кожи или раны.

Создано устройство для мониторинга здоровья через пот
© Korea Institute of Science and Technology