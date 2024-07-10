Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2024, 23:25
1 мин.

Создано устройство для определения гриппа с помощью смартфона

Оно выявит пять типов заболевания
Группа китайских ученых под руководством профессоров Лю Юна и Чжу Лина разработала портативный анализатор для определения подтипов вируса гриппа прямо на смартфоне. Исследование опубликовано в журнале Sensors and Actuators: B. Chemical.
Создано устройство для определения гриппа с помощью смартфона

© Ferra.ru

Вирус гриппа представляет серьезную угрозу для здоровья населения, ежегодно вызывая эпидемии с высокой заболеваемостью и смертностью. Более того, вирусы гриппа обладают высокой скорость мутации и имеют множество подтипов, требующих применения различных методов лечения.

В связи с этим существует острая необходимость в точном, быстром и портативном методе для дифференциации различных подтипов вируса гриппа, контроля распространения вируса и принятия решений о лечении.

Ученые предложили новый метод, сочетающий две передовые технологии: петлевую изотермическую амплификацию (LAMP) и CRISPR/Cas12a. LAMP отвечает за амплификацию (увеличение количества) целевых фрагментов вирусной РНК, а CRISPR/Cas12a обеспечивает высокочувствительное обнаружение этих фрагментов.

Разработанная методика позволяет определить пять типов гриппа (H1N1, H3N2, H5N1, H7N9 и грипп B) всего за 45 минут, даже при очень низкой концентрации вируса). Для простоты использования метода ученые создали портативный анализатор, управляемый смартфоном, под названием SEDphone. Он оснащен специальным микрофлюидным чипом и способен одновременно проводить амплификацию и детекцию нескольких типов вирусов гриппа.

Анализатор SEDphone прошел успешные испытания с клиническими образцами, доказав свою эффективность в быстрой идентификации различных подтипов гриппа.

Создано устройство для определения гриппа с помощью смартфона
© Zhu Cancan