Создано устройство для определения гриппа с помощью смартфона

Вирус гриппа представляет серьезную угрозу для здоровья населения, ежегодно вызывая эпидемии с высокой заболеваемостью и смертностью. Более того, вирусы гриппа обладают высокой скорость мутации и имеют множество подтипов, требующих применения различных методов лечения.

В связи с этим существует острая необходимость в точном, быстром и портативном методе для дифференциации различных подтипов вируса гриппа, контроля распространения вируса и принятия решений о лечении.

Ученые предложили новый метод, сочетающий две передовые технологии: петлевую изотермическую амплификацию (LAMP) и CRISPR/Cas12a. LAMP отвечает за амплификацию (увеличение количества) целевых фрагментов вирусной РНК, а CRISPR/Cas12a обеспечивает высокочувствительное обнаружение этих фрагментов.

Разработанная методика позволяет определить пять типов гриппа (H1N1, H3N2, H5N1, H7N9 и грипп B) всего за 45 минут, даже при очень низкой концентрации вируса). Для простоты использования метода ученые создали портативный анализатор, управляемый смартфоном, под названием SEDphone. Он оснащен специальным микрофлюидным чипом и способен одновременно проводить амплификацию и детекцию нескольких типов вирусов гриппа.

Анализатор SEDphone прошел успешные испытания с клиническими образцами, доказав свою эффективность в быстрой идентификации различных подтипов гриппа.