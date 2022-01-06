Создано устройство для ощущения температуры в виртуальной реальности

Наука и технологии
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Создано устройство для ощущения температуры в виртуальной реальностиА вот это уже попахивает будущим
В последние годы сегмент виртуальной реальности растёт на глазах. Очередной вехой стал релиз Oculus Quest 2 осенью 2020 года, который показал, что VR-шлемы могут быть недорогими и достаточно технологичными.
Теперь же Shiftall, в сотрудничестве с Panasonic, решила представить новую разработку для VR. Речь идёт о Pebble Feel — специальном нательном кондиционере, который способен передать пользователю ощущение перепадов температуры в виртуальном пространстве.
Устройство получилось по-настоящему компактным и лёгким — его вес не превышает 60 г. При этом гаджет уже сейчас способен работать с приложениями SteamVR.
Сообщается, что от одного полного заряда кондиционер может проработать 15 часов в режиме среднего охлаждения или 25 часов в режиме среднего нагрева.
Релиз новинки ожидается весной 2022 года. Ориентировочная цена — 200 долларов (15 тыс рублей).
Источник: DigitalTrends