Создано устройство для ощущения температуры в виртуальной реальности

Теперь же Shiftall, в сотрудничестве с Panasonic, решила представить новую разработку для VR. Речь идёт о Pebble Feel — специальном нательном кондиционере, который способен передать пользователю ощущение перепадов температуры в виртуальном пространстве.

Устройство получилось по-настоящему компактным и лёгким — его вес не превышает 60 г. При этом гаджет уже сейчас способен работать с приложениями SteamVR.