Создано устройство для переделки практически любого экрана в сенсорный

Новинка подходит для дисплеев, диагональ которых начинается от 10 и заканчивается 27 дюймами. Hello X2 совместим с Windows и macOS. Вставить гаджет можно в правый верхний угол экрана. Работает он, в свою очередь, с помощью порта USB. Благодаря интегрированной камере и инфракрасным лампам устройство выявляет каждое движение пальцев. Причем обнаружить он может даже стилус или пальцы в перчатках. Впоследствии, благодаря программному алгоритма, гаджет осуществляет произведенные манипуляции с курсором, по принципу компьютерной мыши с высокой точностью.