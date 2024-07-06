Создано устройство для преобразования тепла в напряжение при низких температурах

Для проведения квантовых вычислений кубиты (квантовые биты) необходимо охлаждать до температур в диапазоне милликельвинов (близко к -273 градусам Цельсия), чтобы замедлить движение атомов и минимизировать шум. Однако электроника, используемая для управления этими квантовыми схемами, генерирует тепло, которое сложно удалить при таких низких температурах.

В настоящее время большинство технологий требуют разделения квантовых схем от их электронных компонентов, что приводит к шуму и неэффективности, препятствующим созданию более крупных квантовых систем за пределами лабораторий.

Исследователям из Лаборатории наноэлектроники и структур (LANES) при EPFL удалось создать устройство, которое не только работает при чрезвычайно низких температурах, но и делает это с эффективностью, сравнимой с существующими технологиями при комнатной температуре.