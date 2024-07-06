Наука и технологии
Опубликовано 06 июля 2024, 13:30
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Создано устройство для преобразования тепла в напряжение при низких температурах

Что поможет в развитии квантовых технологий
Инженеры Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) создали устройство, которое эффективно преобразует тепло в электрическое напряжение при температурах ниже, чем в космосе. Это изобретение может помочь преодолеть серьезное препятствие для развития технологий квантовых вычислений, требующих чрезвычайно низких температур для оптимальной работы.
Создано устройство для преобразования тепла в напряжение при низких температурах

© Alain Herzog, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Для проведения квантовых вычислений кубиты (квантовые биты) необходимо охлаждать до температур в диапазоне милликельвинов (близко к -273 градусам Цельсия), чтобы замедлить движение атомов и минимизировать шум. Однако электроника, используемая для управления этими квантовыми схемами, генерирует тепло, которое сложно удалить при таких низких температурах.

В настоящее время большинство технологий требуют разделения квантовых схем от их электронных компонентов, что приводит к шуму и неэффективности, препятствующим созданию более крупных квантовых систем за пределами лабораторий.

Исследователям из Лаборатории наноэлектроники и структур (LANES) при EPFL удалось создать устройство, которое не только работает при чрезвычайно низких температурах, но и делает это с эффективностью, сравнимой с существующими технологиями при комнатной температуре.