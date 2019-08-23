Создано устройство для проверки товаров на подделки

По прогнозам экспертов компании, автоматизированная верификация должна защитить потенциальных покупателей от покупки поддельных люксовых сумок. В результате работы Entrupy по проверке товара на подлинность, покупатели смогут гарантированно приобрести оригинальный товар.

Так, технология бесконтактной проверки распознает абсолютно все модели сумок, выпущенных 15 крупнейшими премиум-брендами, такими как Prada, Gucci, Chanel, Fendi, Dior и многие другие. На проверку у устройства уходит от 15 минут до нескольких часов — все зависит от типа материала, из которого изготовлено изделие. Что важно, точность итогового результата составляет 99.1%!

”Россияне всё больше нуждаются в осознанном потреблении. В прошлом году исследование международного холдинга «Ромир» показало, что 60% наших соотечественников предпочитает вдумчивый шопинг. Пользователь всё реже совершает спонтанные покупки, задумываясь об экологии”, — рассказал генеральный директор Oskelly Альберт Осканов.