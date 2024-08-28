Создано устройство для точного микропластика в окружающей среде

Метод и результаты работы описаны в журнале ACS Sensors. Новый инструмент позволяет быстро и дешево определять количество микропластика, что может помочь в защите здоровья и экосистем. Устройство включает в себя биодеградируемую 3D-печатную коробку с цифровым микроскопом, зеленым светодиодом и фильтром возбуждения, а также программное обеспечение на базе MATLAB с алгоритмами машинного обучения.

В испытаниях на одноразовых стаканах устройство показало, что стаканы выделяют сотни миллионов частиц наноразмера. В дальнейшем исследователи планируют коммерциализировать устройство и расширить его возможности для анализа различных типов пластиков.