Создано устройство для точного микропластика в окружающей среде

Опубликовано 28 августа 2024, 04:301 мин.
Создано устройство для точного микропластика в окружающей средеС помощью флуоресцентной метки
Ученые Университета Британской Колумбии разработали недорогой портативный инструмент для точного измерения микропластика, который попадает в пищу, воду и воздух. Устройство, в комплекте с приложением, использует флуоресцентную метку для обнаружения пластиковых частиц размером от 50 нанометров до 10 микрон, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.
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Метод и результаты работы описаны в журнале ACS Sensors. Новый инструмент позволяет быстро и дешево определять количество микропластика, что может помочь в защите здоровья и экосистем. Устройство включает в себя биодеградируемую 3D-печатную коробку с цифровым микроскопом, зеленым светодиодом и фильтром возбуждения, а также программное обеспечение на базе MATLAB с алгоритмами машинного обучения.
В испытаниях на одноразовых стаканах устройство показало, что стаканы выделяют сотни миллионов частиц наноразмера. В дальнейшем исследователи планируют коммерциализировать устройство и расширить его возможности для анализа различных типов пластиков.