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Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 11:15
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Создано устройство, которое частично возвращает подвижность парализованным

С помощью электродов
Более 40 человек с параличом шеи и рук частично восстановили контроль над конечностями благодаря простому в использовании устройству, по данным масштабного исследования.
Создано устройство, которое частично возвращает подвижность парализованным

© Ferra.ru

Испытания показали, что неинвазивный прибор может помочь людям с травмами позвоночника вернуть важнейшую функцию — управление руками. Разработка швейцарской компании стимулирует нервы с помощью электродов на коже возле поврежденного участка спинного мозга.

После двухмесячной терапии 43 из 60 участников восстановили силу и подвижность рук, согласно исследованию в Nature Medicine. Ранее электрическая стимуляция позвоночника помогала некоторым ходить, но требовала сложной операции. Новое устройство проще и, как говорят участники, возвращает им жизненно важные навыки.

Тренировки с устройством, по словам участников, похожи на сложные упражнения для рук. Нейробиолог Мориц объясняет, что так формируются новые связи между мозгом и конечностями, сохраняющие эффект даже без прибора.

Разработчики планируют получить разрешение на использование устройства в США к концу года, а затем и в Европе. В отличие от имплантов для ходьбы, этот прибор может появиться раньше и стать более доступным.

Создано устройство, которое частично возвращает подвижность парализованным
© ONWARD Medical N.V.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#исследование
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#наука