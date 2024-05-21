Создано устройство, которое частично возвращает подвижность парализованным

Испытания показали, что неинвазивный прибор может помочь людям с травмами позвоночника вернуть важнейшую функцию — управление руками. Разработка швейцарской компании стимулирует нервы с помощью электродов на коже возле поврежденного участка спинного мозга.

После двухмесячной терапии 43 из 60 участников восстановили силу и подвижность рук, согласно исследованию в Nature Medicine. Ранее электрическая стимуляция позвоночника помогала некоторым ходить, но требовала сложной операции. Новое устройство проще и, как говорят участники, возвращает им жизненно важные навыки.

Тренировки с устройством, по словам участников, похожи на сложные упражнения для рук. Нейробиолог Мориц объясняет, что так формируются новые связи между мозгом и конечностями, сохраняющие эффект даже без прибора.

Разработчики планируют получить разрешение на использование устройства в США к концу года, а затем и в Европе. В отличие от имплантов для ходьбы, этот прибор может появиться раньше и стать более доступным.