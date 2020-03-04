Создано устройство, скрывающее людей от тепловизоров и приборов ночного видения

Для разработки устройства, группа ученых обратилась к специальному материалу, похожему на воск, способному изменять свои собственные свойства. Температура плавления материала составляет 30°C, что сопоставимо с показателями температуры поверхности тела человека. В итоге, если температура снаружи устройства выше 30°C, то материал начнет плавиться и тем самым стабилизировать температурный баланс. Если же вокруг холоднее, то материал начнет медленно затвердевать, все еще действуя как изолирующий слой.

По словам ученых, на данный момент основной вопрос, которым они занимаются — это расширение масштабов. Они намерены разработать специальную куртку со встроенной технологией, но пока что у них есть ряд ограничений. С современными возможностями, имеющимися у специалистов, куртка будет 2 кг, иметь толщину около 5 мм и работать только один час. Но ученые уверяют, что они не забросят данную разработку и попытаются решить все проблемы в самое ближайшее время.