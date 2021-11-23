Создано виртуальное кладбище геймеров

Директор Opera GX Мацеи Кочембы отметил, что данный проект позволяет пользователям рассказать своим друзьям о том, что они скучают по ним после того, как они перестали появляться в онлайне. Созданным надгробием можно поделиться с другом и опубликовать в одной из соцсетей.