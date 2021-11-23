Создано виртуальное кладбище геймеров

Наука и технологии
Сегодня в 13:13
1 мин.
Создано виртуальное кладбище геймеровЧтобы проститься с пользователями, которые предпочли играм реальную жизнь
Компания разработчик браузера Opera выпустила довольно необычный проект — виртуальное кладбище геймеров Gamer Graveyard. Сайт нужен для того, чтобы проститься с пользователями, которые предпочли играм реальную жизнь.
Само кладбище реализовано в 8-битной стилистике. Главным инструментом является редактор надгробий, внешность которого пользователи могут модифицировать. На надгробии есть возможность создать прощальное послание, указав дату, когда игрок последний раз заходил в онлайн.
Директор Opera GX Мацеи Кочембы отметил, что данный проект позволяет пользователям рассказать своим друзьям о том, что они скучают по ним после того, как они перестали появляться в онлайне. Созданным надгробием можно поделиться с другом и опубликовать в одной из соцсетей.
Источник: Gamergraveyard