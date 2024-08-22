Созданы 3D-структуры из ионов для квантовых технологий

Команда использовала ионные ловушки Пеннинга для формирования многослойных кристаллов. Это достижение позволяет создавать и управлять ионами в сложных трехмерных формах, что ранее было затруднено из-за проблем с устойчивостью и контролем. Новый метод обеспечил создание стабильных двуслойных кристаллов, что открывает возможности для более мощных и масштабируемых квантовых устройств.

Исследования показали, что новая структура может значительно улучшить квантовую обработку информации и создание запутанных квантовых систем. В дальнейшем это может привести к разработке более эффективных квантовых компьютеров и сенсоров, а также улучшить точность измерений в различных областях науки.