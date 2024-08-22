Созданы 3D-структуры из ионов для квантовых технологий

Опубликовано 22 августа 2024, 22:59
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Созданы 3D-структуры из ионов для квантовых технологийНовый метод открывает перспективы для более сложных и масштабируемых устройств
Исследователи из Индии, Австрии и США разработали метод создания стабильных трехмерных структур из ионов с помощью модификации электрических полей. Эти открытия, опубликованные в журнале Physical Review X, могут модернизировать квантовые технологии.
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Команда использовала ионные ловушки Пеннинга для формирования многослойных кристаллов. Это достижение позволяет создавать и управлять ионами в сложных трехмерных формах, что ранее было затруднено из-за проблем с устойчивостью и контролем. Новый метод обеспечил создание стабильных двуслойных кристаллов, что открывает возможности для более мощных и масштабируемых квантовых устройств.
Исследования показали, что новая структура может значительно улучшить квантовую обработку информации и создание запутанных квантовых систем. В дальнейшем это может привести к разработке более эффективных квантовых компьютеров и сенсоров, а также улучшить точность измерений в различных областях науки.