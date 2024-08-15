Созданы адаптирующиеся к любой местности колеса

Традиционные круглые колеса плохо справляются с неровными поверхностями, такими как каменистые участки и лестницы. Новое решение — это колеса с адаптивными спицами и цепочкой прямоугольных блоков по периметру. Спицы соединены с регулируемым осевым узлом, который позволяет изменять длину спиц и форму колеса.

При увеличении расстояния между сторонами узла спицы становятся короче, что позволяет колесу изменять форму, адаптируясь к поверхности. Такие колеса могут принимать круглую жесткую форму для ровных участков и адаптивную форму для неровных.

Инженеры протестировали их на четырехколесном и двухколесном транспортных средствах, продемонстрировав, что колеса успешно преодолевают препятствия. Эта технология может быть полезна для роботов и внедорожных транспортных средств, улучшая их проходимость и универсальность.