Созданы антибактериальные "флешки" в корпусе, защищённом от инфекций

Сообщается, что новинка, помимо своей основной функции хранить данные, имеет преимущество в виде антибактериального корпуса, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Известно, что реализовывалась флешка с помощью технологии Biomaster. В частности, в материал корпуса были интегрированы ионы серебра с бактерицидными свойствами, что снижает количество микробов на поверхности устройства на 99% всего за сутки. Причем антибактериальные свойства флешки сохраняются на протяжении всего жизненного цикла.