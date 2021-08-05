Созданы антибактериальные "флешки" в корпусе, защищённом от инфекций

Наука и технологии
Сегодня в 11:43
Созданы антибактериальные "флешки" в корпусе, защищённом от инфекцийУничтожение микробов на 99% происходит всего за сутки
Польский производитель Wilk Elektronik SA и владелец бренда компьютерной памяти GOODRAM, разработал антибактериальную “флешку”, корпус которой защищен от инфекций — UME CARE USB.
Сообщается, что новинка, помимо своей основной функции хранить данные, имеет преимущество в виде антибактериального корпуса, что особенно актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Известно, что реализовывалась флешка с помощью технологии Biomaster. В частности, в материал корпуса были интегрированы ионы серебра с бактерицидными свойствами, что снижает количество микробов на поверхности устройства на 99% всего за сутки. Причем антибактериальные свойства флешки сохраняются на протяжении всего жизненного цикла.
UME CARE USB доступна для покупки в модификации на 16, 32, 64 и 128 ГБ с интерфейсом USB 3.0. Что касается скорости работы, она достигает 60 МБ/с для чтения и 20 МБ/с для записи.