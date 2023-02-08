Созданы ботинки, увеличивающие скорость ходьбы в 2,5 раза

Созданы ботинки, увеличивающие скорость ходьбы в 2,5 разаВпечатляющая разработка!
Американский стартап Shift Robotics представил новый тип обуви, названный Moonwalkers.
Фото: Хайтек
Суть девайса заключается в необычном механизме, который позволяет удерживать баланс при ходьбе без посторонних усилий, увеличивая при этом скорость ходьбы на 250%,.
Сообщается, что идея проекта родилась у инженера-механика Сюньцзе Чжана после того, как он чуть не попал в аварию, катаясь на скутере. После этого он решил найти способ, позволяющий людям ходить быстрее, не рискуя при этом своей безопасностью.
Хайтек
Moonwalkers крепятся к подошве любой существующей обуви и активируются путем поднятия и лёгкого поворота одной из пяток. Датчики в обуви собирают данные о походке пользователя и используют алгоритмы машинного обучения для управления скоростью восьми моторизованных колес в нижней части каждого ботинка.
В активном состоянии Moonwalkers работают как движущийся тротуар, позволяя владельцу идти со средней скоростью 11,2 км/ч.