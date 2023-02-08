Созданы ботинки, увеличивающие скорость ходьбы в 2,5 раза

Суть девайса заключается в необычном механизме, который позволяет удерживать баланс при ходьбе без посторонних усилий, увеличивая при этом скорость ходьбы на 250%,.

Сообщается, что идея проекта родилась у инженера-механика Сюньцзе Чжана после того, как он чуть не попал в аварию, катаясь на скутере. После этого он решил найти способ, позволяющий людям ходить быстрее, не рискуя при этом своей безопасностью.