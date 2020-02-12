Созданы дешевые гаджеты для общения с людьми с ограниченными возможностями

Так, инженеры изобрели совершенно новую систему устройств под названием TalkBox и SenseBox, которые можно собрать самостоятельно. Благодаря первой из них люди с инвалидностью могут общаться с окружающими, просто-напросто касаясь изображений на прикрепленной поверхности для воспроизведения аудиофайлов. При этом то, какие будут иметься изображения и какие именно звуки будут находиться в библиотеке, можно определить на этапе сборки конструкции. В свою очередь SenseBox имеет схожую модель стимулов, транслируемых в аудио, правда данная технология использует для работы тактильные объекты, которые распознаются датчиками.

Исследователи сообщили, что их устройства уже прошли успешное испытание в Кении. Сейчас же они займутся изучением всего спектра возможностей этих гаджетов, чтобы в дальнейшем вывести их на международный рынок.