Наука и технологии
19 ноября, 15:50
Созданы игровые клавиатуры и геймпады для инвалидов
Стоимость набора составляет 100 долларов
Известный производитель компьютерной периферии Logitech показал целый набор геймерских девайсов, который был разработан специально для людей с ограниченными возможностями.
Данный набор, под названием Adaptive Gaming Kit, представляет из себя аналог стандартного геймпада, но с особенностями. Так, в него входят по три больших и маленьких кнопки, четыре кнопки с более легким нажатием и два “курка”. Кроме того, в набор также входит специальный коврик, который позволяет разместить весь комплект игровых аксессуаров. Для удобства размещения элементов, игрокам также доступны наклейки для кнопки и специальные липучки.
Что касается стоимости новинки, то порадовать своей бюджетностью она не сможет. Так, Adaptive Gaming Kit можно приобрести за 100 долларов, а это около 6400 рублей.