Созданы игровые клавиатуры и геймпады для инвалидов

Данный набор, под названием Adaptive Gaming Kit, представляет из себя аналог стандартного геймпада, но с особенностями. Так, в него входят по три больших и маленьких кнопки, четыре кнопки с более легким нажатием и два “курка”. Кроме того, в набор также входит специальный коврик, который позволяет разместить весь комплект игровых аксессуаров. Для удобства размещения элементов, игрокам также доступны наклейки для кнопки и специальные липучки.