Созданы камеры для очков, помогающие людям с плохим зрением

Речь идёт о модели MyEye Pro — очках, которые кроме вышеописанных функций получили голосовой помощник, позволяющий управлять устройством при помощи голосовых команд. MyEye Pro крепится к обычным очкам и передаёт визуальную информацию в звуковой форме. Новая ключевая функция — «умное чтение», которое работает подобно функции «Найти» на ПК или Mac, позволяя пользователям получать точную информацию в конкретной ситуации.

OrCam MyEye Pro — устройство с быстрым процессором, двумя микрофонами, продолжительным временем автономной работы и специальными креплениями для очков. Благодаря встроенным технологиям, устройство быстро и точно реагирует на указывающие жесты, идентифицирует штрих-коды и банкноты, а также распознаёт лица.