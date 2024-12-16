Созданы культуры клеток для противоопухолевых препаратов

Российские учёные нашли способ выращивать клеточные культуры бересклета Максимовича, которые способны вырабатывать полезные вещества, включая антоцианы — мощные антиоксиданты. Как рассказали в РНФ, эти культуры можно использовать для производства лекарственных компонентов, что особенно перспективно для фармацевтики. Исследователи показали, как управлять клетками, чтобы те синтезировали именно нужные соединения.

Культуры клеток бересклета, которые обитают на Дальнем Востоке и в Китае, привлекли внимание из-за своей способности вырабатывать вещества с противоопухолевыми, противомикробными и другими лечебными свойствами. Учёные отметили, что выращивание таких клеток выгоднее, чем работа с самими растениями, так как это позволяет точно настроить процесс получения нужных соединений. Для синтеза антоцианов, например, клетки обрабатывали фитогормоном и выращивали при ярком свете.

Исследователи также выяснили, что, изменяя условия, клетки можно заставить производить другие вещества, такие как жирные кислоты и триацилглицерины, важные для промышленности и здоровья. Достаточно перевести культуру в темноту и использовать подходящую питательную среду. Учёные считают, что это открытие ускорит развитие биотехнологий и откроет новые возможности для производства полезных соединений.