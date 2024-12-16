Созданы микрочипы для диагностики болезней по одному выдоху

Основой разработки стали полевые транзисторы (FET) — миниатюрные сенсоры, преобразующие биологические сигналы в цифровые. Они могут обнаруживать патогены или биомаркеры в реальном времени без необходимости в химических реагентах и лабораторных процедурах. В тестах чипы показали впечатляющие результаты: они фиксируют малейшие концентрации вирусов, такие как SARS-CoV-2, с точностью до нескольких вирусных частиц.

Для настройки каждого транзистора на выявление конкретного патогена ученые использовали передовую технологию литографии с тепловым сканированием (tSPL). Этот метод позволяет наносить сверхточные химические узоры на поверхность чипа с разрешением до 20 нанометров, что сравнимо с размерами современных транзисторов. Это открывает возможность создавать мультисенсорные чипы, способные одновременно обнаруживать несколько заболеваний.

Разработкой занимаются ученые NYU и компании Mirimus и LendLease. Первая сосредоточилась на создании носимых устройств для диагностики, вторая — на применении технологии в зданиях для мониторинга биологических угроз.