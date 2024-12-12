Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2024, 23:45
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Созданы микросенсоры для ускоренного восстановления костей

Новая технология улучшает лечение переломов
Ученые из Университета Орегона разработали микросенсоры, которые помогают ускорить восстановление костей после серьезных травм. Эти миниатюрные имплантируемые устройства передают данные в реальном времени о процессе заживления, давая ученым ценную информацию о механических свойствах кости в период восстановления.
Созданы микросенсоры для ускоренного восстановления костей

© Ferra.ru

В ходе нового исследования ученые показали, что программа реабилитации с использованием силовых тренировок значительно ускоряет восстановление костей бедра у крыс всего за восемь недель. Сенсоры, имплантированные в поврежденные кости, позволяют отслеживать изменения в процессе заживления, что в будущем может помочь врачам более точно подбирать индивидуальную программу восстановления для пациентов.

С помощью этих сенсоров ученые смогли экспериментировать с различными типами нагрузок, чтобы понять, какой именно уровень упражнений способствует наилучшему восстановлению. В ходе эксперимента крысы с поврежденными бедрами, которым предоставлялась нагрузка во время бега на тренажере, показали более быстрые признаки восстановления по сравнению с теми, кто не подвергался нагрузке.

После восьми недель все группы животных показали признаки заживления костей, однако те, кто выполнял силовые тренировки, имели более плотную ткань и более высокие механические свойства, сопоставимые с нормальными костями. Это подтверждает эффективность силовой реабилитации в процессе восстановления без использования биологических стимуляторов.

Созданы микросенсоры для ускоренного восстановления костей

© University of Oregon