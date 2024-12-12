Созданы микросенсоры для ускоренного восстановления костей

В ходе нового исследования ученые показали, что программа реабилитации с использованием силовых тренировок значительно ускоряет восстановление костей бедра у крыс всего за восемь недель. Сенсоры, имплантированные в поврежденные кости, позволяют отслеживать изменения в процессе заживления, что в будущем может помочь врачам более точно подбирать индивидуальную программу восстановления для пациентов.

С помощью этих сенсоров ученые смогли экспериментировать с различными типами нагрузок, чтобы понять, какой именно уровень упражнений способствует наилучшему восстановлению. В ходе эксперимента крысы с поврежденными бедрами, которым предоставлялась нагрузка во время бега на тренажере, показали более быстрые признаки восстановления по сравнению с теми, кто не подвергался нагрузке.

После восьми недель все группы животных показали признаки заживления костей, однако те, кто выполнял силовые тренировки, имели более плотную ткань и более высокие механические свойства, сопоставимые с нормальными костями. Это подтверждает эффективность силовой реабилитации в процессе восстановления без использования биологических стимуляторов.