Созданы наночастицы для запуска естественного иммунитета против рака

Исследователи из Уральского федерального университета вместе с коллегами создали уникальные магнитные наночастицы из оксида железа. Они могут «подсаживаться» в клетки иммунной системы, чтобы направлять их к раковым опухолям, устойчивым к химиотерапии. Как пояснили в университете, новая методика помогает повысить эффективность терапии дендритными клетками, которые активируют иммунный ответ. Благодаря использованию наночастиц эти клетки быстрее достигают лимфоузлов, где начинается иммунная атака на опухоль.

Магнитные наночастицы диаметром 14 нанометров создаются с помощью лазерного испарения, что обеспечивает оптимальный баланс между их магнитными свойствами и безопасностью для организма. По словам профессора Феликса Бляхмана, их можно вводить в дендритные клетки ещё на этапе подготовки вакцины. Под воздействием внешнего магнитного поля клетки с наночастицами направляются прямо в лимфоузлы, ключевые точки активации иммунной системы. Этот подход решает проблему потерь модифицированных клеток на пути к месту терапии.

Следующим этапом исследования станет оценка способности клеток управляться с помощью магнитного поля и создание трёхмерных конструкций, которые будут точно направляться в поражённые ткани. Учёные считают, что эта технология может стать основой для новой формы иммунотерапии, способной помочь при устойчивых к химиотерапии видах рака, таких как меланома или рак прямой кишки.