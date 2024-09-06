Созданы нанороботы для лечения аневризма мозга

Работа опубликована в журнале Small. Нанороботы, содержащие кровоостанавливающие препараты, покрыты защитной оболочкой, которая плавится при заданной температуре. В лабораторных испытаниях сотни миллиардов таких роботов были введены в артерию и направлены магнитами к аневризме. После достижения цели они образуют скопление и нагреваются, высвобождая белок, который способствует образованию сгустка и останавливает кровотечение.

Эта технология может заменить традиционные методы лечения, такие как использование металлических катетеров и стентов, и уменьшить риск отторжения имплантатов и осложнений от антикоагулянтных препаратов. Ожидается, что дальнейшие испытания приблизят эту инновацию к клиническому применению.