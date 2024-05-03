Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 23:31
1 мин.

Созданы нановолокна для выращивания тканей вне тела

Что поможет создавать совершенные материалы
Ученые из США совершили прорыв в создании биоматериала для выращивания тканей вне тела. Он позволит восстанавливать поврежденные ткани и тестировать лекарства без использования животных. Разработкой занималась команда химиков и инженеров из Университетов Райса и Хьюстона. Им удалось создать нановолокна, похожие на натуральные волокна мышц и нервов.
Созданы нановолокна для выращивания тканей вне тела

© Ferra.ru

Эти волокна направляют рост клеток в нужную сторону, что необходимо для нормальной работы тканей. Ранее подобную структуру было сложно воспроизвести в лабораторных условиях. Для создания волокон ученые использовали пептиды — особые молекулы, которые сами собираются в нановолокна, напоминающие паутину на нанометровом уровне.

В новом исследовании ученые нашли способ сделать эти волокна упорядоченными. Они растворили пептиды в воде, а затем выдавили их в солевой раствор. Оказалось, что чем выше концентрация соли, тем лучше выравниваются волокна.

Исследователи проверили, как нановолокна влияют на рост клеток. Оказалось, что клетки вытягиваются вдоль волокон, если их упорядоченность не слишком сильная. Если же волокна слишком жесткие, клетки не могут за них зацепиться и не выстраиваются должным образом.

Ученые считают, что их открытие поможет создавать более совершенные материалы для восстановления тканей и разработки новых лекарств. В дальнейшем планируется изучить, как клетки взаимодействуют с такими материалами на нанометровом уровне.

Созданы нановолокна для выращивания тканей вне тела
© Adam Farsheed/Rice University
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#наука
,
#разработка
,
#медицина