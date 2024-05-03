Созданы нановолокна для выращивания тканей вне тела

Эти волокна направляют рост клеток в нужную сторону, что необходимо для нормальной работы тканей. Ранее подобную структуру было сложно воспроизвести в лабораторных условиях. Для создания волокон ученые использовали пептиды — особые молекулы, которые сами собираются в нановолокна, напоминающие паутину на нанометровом уровне.

В новом исследовании ученые нашли способ сделать эти волокна упорядоченными. Они растворили пептиды в воде, а затем выдавили их в солевой раствор. Оказалось, что чем выше концентрация соли, тем лучше выравниваются волокна.

Исследователи проверили, как нановолокна влияют на рост клеток. Оказалось, что клетки вытягиваются вдоль волокон, если их упорядоченность не слишком сильная. Если же волокна слишком жесткие, клетки не могут за них зацепиться и не выстраиваются должным образом.

Ученые считают, что их открытие поможет создавать более совершенные материалы для восстановления тканей и разработки новых лекарств. В дальнейшем планируется изучить, как клетки взаимодействуют с такими материалами на нанометровом уровне.