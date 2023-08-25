Созданы невидимые QR-коды

Исследователи из лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта MIT предложили инновационное решение: BrightMarker, невидимые флуоресцентные метки, встроенные в 3D-печатные объекты.

Эти метки работают как невидимые QR-коды и могут быть просканированы с помощью инфракрасных камер. Они предлагают обширные возможности в областях движения, виртуальной реальности и даже в цепочке поставок.

Интересно, что эти метки не могут быть добавлены к существующим объектам; они должны быть встроены на этапе 3D-печати.

Система BrightMarker предлагает два варианта оборудования для обнаружения меток: один для смартфонов и другой для гарнитур виртуальной и дополненной реальности.

Эти метки не видны невооруженным глазом, что делает их устойчивыми к вмешательству и идеально подходящими для внедрения метаданных в физический мир.