Созданы перчатки для тактильного ощущения предметов в виртуальной реальности

Созданы перчатки для тактильного ощущения предметов в виртуальной реальностиVR-будущее всё ближе
Разработкой проекта занимались инженеры подразделения Reality Labs на протяжении последних 7 лет. Основной деталью перчаток являются надувные элементы — «пневмоприводы» или как их ещё называют «актуаторы».
Расположившись в районе ладоней и пальцев, эти элементы передают не только ощущения от прикосновений, но также могут выступать в качестве полноценных VR-контроллеров.
В зависимости от того, что именно человек «держит» в руках в виртуальной реальности, перчатка меняет давление в отдельных надувных элементах. Вкупе с визуальными и аудиоэффектами, система передаёт вполне убедительные ощущения от нахождения в вымышленном мире.
Напомним, что Facebook купила Oculus в 2014 году. В 2020 году компания выпустила свой самый успешный на сегодняшний день шлем виртуальной реальности — Oculus Quest 2.