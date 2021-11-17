Созданы перчатки для тактильного ощущения предметов в виртуальной реальности

Разработкой проекта занимались инженеры подразделения Reality Labs на протяжении последних 7 лет. Основной деталью перчаток являются надувные элементы — «пневмоприводы» или как их ещё называют «актуаторы».

Расположившись в районе ладоней и пальцев, эти элементы передают не только ощущения от прикосновений, но также могут выступать в качестве полноценных VR-контроллеров.