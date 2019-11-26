Созданы перчатки, которые дарят навыки профессионального пианиста

Для того, чтобы итоговый продукт получился не просто рабочим, но и максимально эффективным, ученые на протяжении нескольких месяцев изучали различные стороны игры на фортепиано при помощи различных технологических средств. Так, специалистам из Sony удалось выяснить, что длительная игра на музыкальном инструменте увеличивает слаженность между соматосенсорной и моторной системами.

В конечном итоге ученые сумели разработать перчатку, основанную на базе кистевого экзоскелета от компании exiii. Устройство способно сгибать отдельно каждый палец на руке под заданным углом.