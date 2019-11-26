Наука и технологии
Сегодня 18:29
Созданы перчатки, которые дарят навыки профессионального пианиста
Выглядит крайне футуристично
Компания Sony представила широкой публике прототип своей новейшей разработки — кистевого экзоскелета, позволяющего преподавателю по фортепьяно напрямую передавать движения своих пальцев ученику в момент исполнения музыкального произведения.
Для того, чтобы итоговый продукт получился не просто рабочим, но и максимально эффективным, ученые на протяжении нескольких месяцев изучали различные стороны игры на фортепиано при помощи различных технологических средств. Так, специалистам из Sony удалось выяснить, что длительная игра на музыкальном инструменте увеличивает слаженность между соматосенсорной и моторной системами.
В конечном итоге ученые сумели разработать перчатку, основанную на базе кистевого экзоскелета от компании exiii. Устройство способно сгибать отдельно каждый палец на руке под заданным углом.