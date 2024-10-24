Созданы роботизированные «шорты» для улучшения мобильности пожилых людей

Разработка WalkON является частью проектов SMARTAGE и HEIAGE, направленных на создание технологий для поддержки старшего поколения. В тестах с участием молодых и пожилых людей роботизированные «шорты» значительно сократили затраты энергии при ходьбе, улучшая эффективность передвижения.

Одним из ключевых преимуществ WalkON является возможность использования устройства в повседневной жизни, например, при прогулках в парке или походах в магазин. «Шорты» не создают дискомфорта и не ограничивают движения, что делает их удобными и незаметными для пользователя.

В ближайшее время разработчики планируют провести дополнительные испытания в Центре гериатроники TUM в Германии, чтобы оценить работу WalkON в различных условиях, включая подъём по лестницам и походы на свежем воздухе.