Наука и технологии
Опубликовано 24 октября 2024, 17:04
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Созданы роботизированные «шорты» для улучшения мобильности пожилых людей

Новая технология улучшит ходьбу и облегчит повседневные задачи
Ученые из Технического университета Мюнхена (TUM) разработали роботизированные «шорты» WalkON, которые помогут пожилым людям и людям с ограниченной подвижностью легче передвигаться. Разработка поддерживает движения бедер, облегчая шаги при ходьбе.
Созданы роботизированные «шорты» для улучшения мобильности пожилых людей

© Ferra.ru

Разработка WalkON является частью проектов SMARTAGE и HEIAGE, направленных на создание технологий для поддержки старшего поколения. В тестах с участием молодых и пожилых людей роботизированные «шорты» значительно сократили затраты энергии при ходьбе, улучшая эффективность передвижения.

Одним из ключевых преимуществ WalkON является возможность использования устройства в повседневной жизни, например, при прогулках в парке или походах в магазин. «Шорты» не создают дискомфорта и не ограничивают движения, что делает их удобными и незаметными для пользователя.

В ближайшее время разработчики планируют провести дополнительные испытания в Центре гериатроники TUM в Германии, чтобы оценить работу WalkON в различных условиях, включая подъём по лестницам и походы на свежем воздухе.

Созданы роботизированные «шорты» для улучшения мобильности пожилых людей

© Uwe Anspach.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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