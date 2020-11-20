Наука и технологии
Сегодня 09:01
Созданы роботы для преследования людей
Но, как ни странно, работают они на благо “кожаных мешков”
В сети появилась информация о необычной разработке ученых — ими были созданы специальные роботы для преследования людей.
Устройства разработаны специалистами из Университета Монаша и Университета Британской Колумбии, причем создавались эти роботы не с целью нападения на кого-то — наоборот, они призваны оказывать помощь жителям домов престарелых, а также пациентам прочих медицинских учреждений.
Главным достижением ученых можно назвать созданную ими вычислительную систему, с помощью которой роботы способны как идентифицировать, так и отслеживать человека. Благодаря этим навыкам, устройства способны максимально корректно следовать за целью.
Наш алгоритм способен справиться с различными визуальными проблемами, такими как плохое или переменное освещение, временная потеря цели. Это часто встречается в реальных ситуациях и представляет большие проблемы для роботов.