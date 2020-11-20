Созданы роботы для преследования людей

Устройства разработаны специалистами из Университета Монаша и Университета Британской Колумбии, причем создавались эти роботы не с целью нападения на кого-то — наоборот, они призваны оказывать помощь жителям домов престарелых, а также пациентам прочих медицинских учреждений.