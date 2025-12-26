Созданы самые маленькие автономные и программируемые роботы

Роботы оснащены миниатюрными компьютерами и сенсорами, питаются от света и могут перемещаться в сложных траекториях, реагировать на температуру и адаптировать поведение к условиям окружающей среды. Для передвижения они создают электрическое поле, которое воздействует на воду вокруг корпуса, позволяя двигаться и координироваться в группах.