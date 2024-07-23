Наука и технологии
Опубликовано 23 июля 2024, 00:49
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Созданы сенсоры для мониторинга дорожного движения и состояния дорог

В реальном времени
Ученые из UNIST представили сенсоры для мониторинга дорожного движения и состояния дорог в реальном времени. Эти сенсоры, изготовленные из углеродных волокон, также усиливают здания и дорожные конструкции.
Созданы сенсоры для мониторинга дорожного движения и состояния дорог
© Nano Energy

Команда специалиство создала самозаряжаемую FRP-TES решетку с превосходной электрической и структурной стабильностью по сравнению с традиционными TES системами. Исследование опубликовано в журнале Nano Energy.

Эксперименты показали, что FRP, состоящая из углеродных волокон, стекловолокна и эпоксидной смолы, вырабатывает электрическую энергию при проезде шин. Даже после 10 000 проездов, деградации напряжения не наблюдалось, а механические свойства оставались на высоком уровне.

Углеродные композиты в четыре раза легче железа и в десять раз прочнее, что делает их идеальными для широкого применения. Сенсоры, основанные на принципах трибоэлектрического заряда, демонстрируют чувствительность к изменениям окружающей среды, что позволяет точно отслеживать движение шин и рассчитывать их размер.

По словам ученых, их сенсоры обладают большим потенциалом для мониторинга дорожных условий и предсказания дорожных аварий. Технология имеет перспективы в управлении дорожным движением, измерении веса и скорости автомобилей, а также в промышленности.