Созданы сенсоры для мониторинга дорожного движения и состояния дорог

Команда специалиство создала самозаряжаемую FRP-TES решетку с превосходной электрической и структурной стабильностью по сравнению с традиционными TES системами. Исследование опубликовано в журнале Nano Energy.

Эксперименты показали, что FRP, состоящая из углеродных волокон, стекловолокна и эпоксидной смолы, вырабатывает электрическую энергию при проезде шин. Даже после 10 000 проездов, деградации напряжения не наблюдалось, а механические свойства оставались на высоком уровне.

Углеродные композиты в четыре раза легче железа и в десять раз прочнее, что делает их идеальными для широкого применения. Сенсоры, основанные на принципах трибоэлектрического заряда, демонстрируют чувствительность к изменениям окружающей среды, что позволяет точно отслеживать движение шин и рассчитывать их размер.

По словам ученых, их сенсоры обладают большим потенциалом для мониторинга дорожных условий и предсказания дорожных аварий. Технология имеет перспективы в управлении дорожным движением, измерении веса и скорости автомобилей, а также в промышленности.