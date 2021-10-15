Созданы специальные бургеры для собак

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Созданы специальные бургеры для собакЖивотные получат настоящую еду из ресторана
Сеть ресторанов Burger King в Южной Корее создала специальное меню для собак в виде косточки со вкусом натурального мяса на гриле.
Об этом сообщило агентство Hypebeast. Производитель продукта компания Harim Pet Food разработала полноценное ресторанное меню для собак. Это еда из натурального мяса, не имеющая в своём составе каких-либо консервантов или заменителей. Животным Burger King предлагает классическое своё блюдо воппер в виде косточки — догппер — со вкусом мяса, жареного на гриле.
«Burger King хочет предоставить посетителям лучший гастрономический опыт. Надеюсь, что ресторан сможет поспособствовать реализации идеального места, где едой могут наслаждаться не только люди, но и животные», — сказал генеральный директор Burger King Korea Янг-джу Мун.
Также он отметил, что догпперы не будут иметь в комплекте соусов или топпингов, так как они вредны для животных.