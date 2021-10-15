Созданы специальные бургеры для собак

Об этом сообщило агентство Hypebeast. Производитель продукта компания Harim Pet Food разработала полноценное ресторанное меню для собак. Это еда из натурального мяса, не имеющая в своём составе каких-либо консервантов или заменителей. Животным Burger King предлагает классическое своё блюдо воппер в виде косточки — догппер — со вкусом мяса, жареного на гриле.

«Burger King хочет предоставить посетителям лучший гастрономический опыт. Надеюсь, что ресторан сможет поспособствовать реализации идеального места, где едой могут наслаждаться не только люди, но и животные», — сказал генеральный директор Burger King Korea Янг-джу Мун.

Также он отметил, что догпперы не будут иметь в комплекте соусов или топпингов, так как они вредны для животных.