Созданы таблетки, которые помогают сразу от нескольких болезней

Пока речь идет, прежде всего, о защите здоровья от повышенного артериального давления и атеросклероза — двух самых распространенных расстройств, приводящих к инфаркту и инсульту. На сегодняшний день те, кто нуждается в приеме подобных лекарств — это люди среднего и старшего возраста, которые порой умудряются принимать по 5-7 разных таблеток. Это само собой является для них не только в моральным тяжелым выбором, но и в какой-то степени материальной проблемой.

Именно в связи с этим власти США занимаются поиском и созданием универсального и при этом доступного по стоимости лекарства. И новейшая разработка как раз содержит в себе низкие дозы лекарств от гипертонии и повышенного холестерина.