Созданы тележки с автоматической оплатой товаров на выходе из магазина

“Умные” тележки под названием Dash Carts способны анализировать содержимое корзины. Так, на основе того, какие именно товары находятся у покупателя в корзине, тележка самостоятельно формирует чек, а впоследствии автоматически снимает необходимые для покупки товаров средства на выходе из магазина.

Известно, что для осуществления данной функции тележки имеют поддержку безналичной технологии Just Walk Out, которая уже внедрена в магазинах без касс и обслуживающего персонала Amazon Go. Помимо прочего, тележка оборудована камерами с поддержкой технологии компьютерного зрения, а также встроенными весами и сканером, благодаря чему покупатель может оформить скидку.