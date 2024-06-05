Опубликовано 05 июня 2024, 10:30
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Созданы ультратонкие линзы для ночного видения: подходят для «повседневности»Хоть в обычные очки встраивай
Новый прорыв в технологии ночного видения может вскоре позволить каждому видеть в темноте с помощью ультратонких, легких линз. Исследователи из TMOS в Австралии разработали настолько тонкую пленку для ночного видения, что ее можно будет надевать на обычные очки, а громоздкие гарнитуры уйдут в прошлое, считают ученые.
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В этой технологии используется «апконверсия на основе метаповерхности, когда фотоны проходят через резонансную метаповерхность». Такой подход увеличивает энергию фотонов без предварительного преобразования их в электроны, что устраняет необходимость в тяжелом оборудовании и мощном охлаждении. В результате линза ночного видения весит меньше грамма и может быть интегрирована в повседневные очки.
Главный исследователь Драгомир Нешев отметил потенциальное влияние этой технологии на различные отрасли промышленности, подчеркнув ее роль в будущем «мини-технологий».