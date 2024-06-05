Созданы ультратонкие линзы для ночного видения: подходят для «повседневности»

В этой технологии используется «апконверсия на основе метаповерхности, когда фотоны проходят через резонансную метаповерхность». Такой подход увеличивает энергию фотонов без предварительного преобразования их в электроны, что устраняет необходимость в тяжелом оборудовании и мощном охлаждении. В результате линза ночного видения весит меньше грамма и может быть интегрирована в повседневные очки.

Главный исследователь Драгомир Нешев отметил потенциальное влияние этой технологии на различные отрасли промышленности, подчеркнув ее роль в будущем «мини-технологий».