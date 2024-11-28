Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 20:43
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Созданы «умные» брекеты для мониторинга здоровья

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Группа ученых из Технического университета в Дельфте в сотрудничестве с Radboudumc разработала новую технологию для мониторинга здоровья — «умные» брекеты под названием Densor. Эти сенсорные платформы могут носиться в рту и позволяют собирать данные о состоянии здоровья, такие как температура тела, движения головы и челюсти во время сна.
Созданы «умные» брекеты для мониторинга здоровья

© Delft University of Technology/Radboudumc

Одной из особенностей Densor является то, что технология не требует дополнительных устройств и работает с помощью смартфона, который заряжает и считывает данные с датчиков. В отличие от традиционных методов, таких как носимые акселерометры, которые фиксируют движения снаружи тела, Densor точно измеряет движения челюсти и головы, а также различает такие действия, как разговор, глотание и питье.

Densor имеет широкий спектр применения, включая исследования сна, диагностику апноэ, выявление признаков износа зубов и контроль соблюдения лечения. Технология также позволяет собирать данные в реальном времени, что открывает новые возможности для профилактики и диагностики, например, проблем с пищеварением, заболеваниями полости рта и кислотным рефлюксом.

Ученые уже работают над расширением возможностей платформы, добавляя дополнительные датчики и улучшая обработку данных. В будущем Densor может помочь в более точном мониторинге здоровья и в различных медицинских дисциплинах.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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