Созданы «умные» брекеты для мониторинга здоровья

Одной из особенностей Densor является то, что технология не требует дополнительных устройств и работает с помощью смартфона, который заряжает и считывает данные с датчиков. В отличие от традиционных методов, таких как носимые акселерометры, которые фиксируют движения снаружи тела, Densor точно измеряет движения челюсти и головы, а также различает такие действия, как разговор, глотание и питье.

Densor имеет широкий спектр применения, включая исследования сна, диагностику апноэ, выявление признаков износа зубов и контроль соблюдения лечения. Технология также позволяет собирать данные в реальном времени, что открывает новые возможности для профилактики и диагностики, например, проблем с пищеварением, заболеваниями полости рта и кислотным рефлюксом.

Ученые уже работают над расширением возможностей платформы, добавляя дополнительные датчики и улучшая обработку данных. В будущем Densor может помочь в более точном мониторинге здоровья и в различных медицинских дисциплинах.