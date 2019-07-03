Созданы универсальные очки, которые сами фокусируются на нужном предмете

Группа учёных из Стэнфордского университета представили прототип очков, который в перспективе может решить проблему многих пожилых людей, вынужденных использовать разные очки для чтения и для дали.

Вместо того, чтобы использовать мультифокальных линз с различной оптической силой в разных участках, в новом решении используются более сложные технологии.