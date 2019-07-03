Созданы универсальные очки, которые сами фокусируются на нужном предмете

Группа учёных из Стэнфордского университета представили прототип очков, который в перспективе может решить проблему многих пожилых людей, вынужденных использовать разные очки для чтения и для дали.
Вместо того, чтобы использовать мультифокальных линз с различной оптической силой в разных участках, в новом решении используются более сложные технологии.
Прототип отслеживает направление взгляда человека и автоматически фокусируются на нужном объекте. Для такой «динамичной» фокусировки используются эластичные линзы из прозрачного полимера, заполненного жидкостью. Фактически, они устроены наподобие хрусталика глаза. Форма линзы-хрусталика контролируется специальным алгоритмом. Специальные датчики отслеживают движение зрачков и передают информацию алгоритму.
Прототип прошёл испытания на 56 добровольцах с проблемами рефракции глаза. По словам разработчиков, прототип был признан более удобным для чтения, чем мультифокальные очки. Кроме того, если у пользователя изменится зрение, такое устройство само подстроится под его глаза и менять очки не придётся. Впрочем, разработчикам ещё предстоит много работы по доведению прототипа до коммерческой стадии.