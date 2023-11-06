Созданы VR-перчатки для получения тактильных ощущений от прикосновений в виртуальной реальности

Вместо этого, 160 миниатюрных датчиков обеспечивают высокую чувствительность, позволяя, например, ощутить каждую струну при игре на виртуальной скрипке.

Каждый «пиксель» тактильного отклика на кончиках пальцев содержит жидкость, которая активируется и растягивает пузырь, создавая ощущение прикосновения. Эти насосы работают на принципе электроосмоса, притягивая заряд внутри жидкости и заставляя ее течь, что и создает тактильный отклик.

Перчатки весят всего 207 г и могут работать от аккумулятора до трех часов, обеспечивая пользователям длительное и комфортное погружение в виртуальные миры.