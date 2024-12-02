Созданы временные татуировки для мониторинга активности мозга

Технология была представлена в журнале Cell Biomaterials. Уникальность новинки заключается в том, что временные татуировки из нового материал и проводящих полимеров могут «проникать» через волосы, создавая тонкую сенсорную пленку, способную регистрировать сигналы мозга.

Для нанесения краски используется цифровой струйный принтер, который наносит сенсоры на кожу головы пациента, минуя контактные провода и обеспечивая комфорт в процессе диагностики. Исследования показали, что жидкие татуировки могут работать не хуже традиционных ЭЭГ-электродов, но при этом они сохраняют стабильную работу в течение более 24 часов, в отличие от стандартных сенсоров, которые начинают терять связь с кожей спустя несколько часов.

Кроме того, ученые смогли усовершенствовать технологию, создав «проводники» для передачи сигналов с татуировок, которые заменяют привычные провода, значительно улучшив точность диагностики.